استشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شمالي شرقي مدينة غزة.

يأتي هذا فيما استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 24 شهيدًا و74 إصابة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمخيمات وسط قطاع غزة في خرقٍ واضحٍ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان 44 مواطنًا استشهدوا، أمس الأحد، بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري بين حركة حماس و"إسرائيل".

والأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى 80 خرقًا موثقًا، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب في بيان له، أن الخروقات تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد وتنفيذ أحزمة نارية، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين.

وأكد أن نتيجة لهذه الخروقات، ارتقى منذ توقيع قرار وقف الحرب 97 شهيدًا و230 مصابًا بجراح متفاوتة، جرّاء خروقات الاحتلال المتواصلة.

وبلغت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة 68,159 شهيدًا و170,203 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.