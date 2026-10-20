جامعة القاهرة الأهلية تحتفي باليوم العالمي للصيادلة بمشاركة نخبة من رموز وقيادات المهنة

احتفلت جامعة القاهرة الأهلية باليوم العالمي للصيادلة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، وبتنسيق الدكتورة أسماء الزاهر، مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية (PharmD).

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة هبة نوح، مساعد رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، إلى جانب نخبة من رموز وقيادات المجال الصيدلي، في مقدمتهم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس هيئة الدواء المصرية السابق، والدكتورة عزة أغا، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سابقًا، والدكتور أحمد حسن الشافعي، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وعدد من عمداء كلية الصيدلة -جامعة القاهرة السابقين، وهم الدكتور هشام سالم، والدكتورة أمنية خليل، والدكتورة شهده المراغي، والدكتورة دينا أبو حسين، فضلًا عن وكلاء كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالقطاع الصحي بجامعة القاهرة الأهلية.

وتضمنت الاحتفالية محاضرة توعوية ألقتها الدكتورة عزة أغا لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية (PharmD)، بعنوان: «Pharmacists: Roles and Responsibilities»، تناولت خلالها الأدوار والمسؤوليات المهنية للصيدلي، وأهمية دوره المتطور في المنظومة الصحية، بما يشمل الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية، وتعزيز سلامة المرضى، والتكامل مع أعضاء فرق الرعاية الصحية.

وأكدت المحاضرة أهمية إعداد صيدلي يجمع بين المعرفة العلمية المتخصصة والمهارات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة، بما يواكب التطورات المتسارعة في الممارسة الصيدلية، ويعزز إسهامه في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشاد الحضور بالمستوى العلمي والتنظيمي للاحتفالية، وبحرص جامعة القاهرة الأهلية على تعزيز التواصل بين الطلاب ورموز المهنة وخبرائها، وإتاحة الفرصة للاستفادة من تجاربهم الأكاديمية والمهنية. كما عكست المشاركة المتميزة لقيادات العمل الصيدلي والأكاديمي أهمية التكامل بين التعليم الجامعي والممارسة المهنية، ودور هذه اللقاءات في إعداد كوادر صيدلية مؤهلة، تمتلك الوعي بمسؤولياتها المهنية وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وتطورات المنظومة الصحية.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات المهنية، وتعزيز الوعي بالأدوار المتجددة للتخصصات الصحية، ودعم إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات العملية، وقادرين على الإسهام في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق التميز المهني.