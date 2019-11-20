«تحيا مصر»: هدفنا المشاركة في رسم البسمة على وجوه المصريين

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يسعى في أي مناسبة اجتماعية ليكون شريكًا في رسم البسمة والبهجة على وجوه العديد من المصريين، بمختلف المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية كيان الأسرة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأربعاء، أن «البرنامج القومي لرعاية الأطفال بلا مأوى»، بمشاركة وزارة التضامن، قدم الخدمات لأكثر من 23 ألف طفل بلا مأوى، مشيرًا إلى توفير الصندوق 17 ألف وحدة متنقلة مجهزة بأخصائيين، لجذب الأطفال ودراسة حالتهم ومدى إمكانية استيعاب إمكانيات الأسرة للطفل مرة أخرى.

وأوضح أن الطفل يوضع بإحدى دور الرعاية المطورة إذا لم تستوعبه الأسرة، لتدبير المعيشة وفحص التلميذ المتسرب من التعليم، وتنمية صاحب الموهبة إذا كان موهوبًا في حرفة ما عبر توفيرها بدور الرعاية، لافتًا إلى أن مساهمات المصريين بالصندوق بلغت 114 مليون جنيه في هذا المجال.

وأشار إلى توفير مبادرة «نور حياة» مليون نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، لأن ضعف الإبصار أحد أهم مسببات التسرب من التعليم، إضافة إلى حرص الصندوق على الحفاظ على كيان الأسرة بتقليل عدد الغارمين والغارمات عبر المبادرة الرئاسية للإفراج عن عن الغارمين والغارمات، موضحًا سداد الصندوق لديون أكثر من 6000 غارم وغارمة.