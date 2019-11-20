قالت الفنانة منة شلبي، إنها ارتبكت فور معرفتها بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى فخرجها الكبير بهذه الجائزة.

وأضافت في تصريحات على السجادة الحمراء، قبيل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، أنها حصلت على تكريمات عديدة لكن تكريم مهرجان بلدها "حاجة كبيرة أوي"، وفق وصفها.

وذكرت أن حصولها على جائزة فاتن حمامة من المهرجان، "أمر مفرح ومرعب في ذات الوقت"، متابعة: "مفرج لأنه تكريم من بلدي وجائزة فنانة عظيمة".

وتابعت: "أهدي التكريم لكل مخرج صدق موهبتي وخلاني جزء من حلمه، هذا ما أريد قوله على المسرح".

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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