 محافظ ريف دمشق: سنقدم جميع المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ ريف دمشق: سنقدم جميع المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 10:40 ص

أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أن المحافظة ستقدم العون والمساعدة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الليلة الماضية وستقوم بترميم المنازل المتضررة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء عن ابراهيم قوله إن العمل على تقديم العون للمتضررين سيبدأ منذ اللحظة مبيناً أنه تم الطلب من رؤساء البلديات بريف دمشق ولجنة من المحافظة لحصر جميع الأضرار جراء العدوان.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ ستقوم برفع الأنقاض في منطقة سعسع حيث تعرض منزل للدمار وتم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء وأنه تتم متابعة إنقاذ بقية أفراد الأسرة الذين تعرض منزلهم للاعتداء الإسرائيلي الغاشم.

وكانت وسائل الدفاع الجوي السورية تصدت الليلة الماضية لغارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة دمشق ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.

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