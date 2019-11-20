لقاء ثلاثي بين «ليلى علوي وبوسي شلبي وإيناس الدغيدي» من مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بصحبة المذيعة بوسي شلبي والمخرجة إيناس الدغيدي على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي ينطلق اليوم في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر. ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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