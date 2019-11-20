 السعودية ترفض التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية ترفض التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:19 م

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عن رفضه التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المصدر أضاف أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات، يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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