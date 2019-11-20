منتجة فلسطينية: متحمسون لـ«الافتتاح العالمي» لمهرجان القاهرة السينمائي

قال المنتجة الفلسطينية نجوى النجار، إنها لا تشارك في مهرجان القاهرة لأول مرة المرة الأولى لها ولكنها متحمة "لهذا الافتتاح العالمي".

وأضاف في تصريحات على السجادة الحمراء، قبيل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء: "مهرجان القاهرة من أكثر المهرجانات التي نحبها، ومتحمسون لهذا الافتتاح العالمي".

وتابعت: "الفيلم الذي أشارك به يجسد قصة حب بين شخصين، وتدور أحداثه في فلسطين، ويدور الفيلم حول رحلة بالسيارة في كل أنحاء فلسطين التاريخية".

وأكملت: "يفاجأ البطل بأن والده استشهد في لبنان بالثمانينات وكان يخفي سرًا وهذه الورقة ستمنع طلاق الزوجين بطلي الفيلم تامر وسلمى".

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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