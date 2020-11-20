ماينز يفتقد جهود مهاجمه شالاي حتى نهاية العام

أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيفتقد جهود مهاجمه أدم شالاي حتى نهاية العام بسبب إصابة في الركبة.

وعاد المجري شالاي /32 عاما/ من المشاركة مع منتخب بلاده مصابا في الركبة اليسرى، وقد خضع لعملية جراحية أمس الخميس.

وذكر نادي ماينز أنه في حالة سير عملية التعافي بشكل جيد، قد يعود اللاعب لتدريبات الفريق في منتصف كانون أول/ديسمبر، علما بأن آخر جولة من مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) تقام قبل أجازة الكريسماس، ستكون في أيام 17 و18 و19 ديسمبر.

وكان شالاي قد استبعد من الفريق الأول في ماينز في وقت سابق من الموسم، وهو ما أدى إلى إضراب من جانب زملائه بالفريق، لكنه عاد إلى صفوف الفريق الأول من جديد.

ويحتل ماينز المركز الثامن عشر الأخير في البوندسليجا برصيد نقطة واحدة حصدها خلال سبع مباريات، ويخوض مباراته المقبلة بعد غد الأحد أمام فرايبورج.