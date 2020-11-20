 بعد إقالة عوض.. تعيين محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيرا لخارجية الصومال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد إقالة عوض.. تعيين محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيرا لخارجية الصومال

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:34 ص

عين رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيرا للخارجية، طبقا لبيان صادر عن الرئاسة، نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ويحل أبو بكر وهو رئيس أركان سابق محل أحمد عيسى عوض، الذي كان قد تم تعيينه في يناير 2018.

وقال وزير الإعلام الصومالي للصحفيين مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي إن إقالة عوض لم تكن لها علاقة ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالعنف في الجارة إثيوبيا. والبيان الذي أظهر التضامن مع حكومة إثيوبيا، تم حذفه لاحقا من جميع الحسابات.

يشار إلى أن اثيوبيا تشهد صراعا عسكريا بين القوات الحكومية واقليم تيجراي منذ مطلع الشهر الجاري ما تسبب في نزوح من الاقليم إلى دولة السودان المجاورة.


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