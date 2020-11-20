بوتين يؤكد أمام قمة آسيا والمحيط الهادئ فعالية اللقاحين الروسيين ضد كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أمام قمة آسيا والمحيط الهادئ، أن اللقاحين الروسيين لمكافحة فيروس "كورونا" يتميزان بالأمان والفعالية، مشيرًا إلى استعداد روسيا لمشاركة خبراتها في مكافحة الفيروس مع الشركاء والأصدقاء.



ونوه بوتين - خلال القمة المنعقدة عبر تقنية الفيديو - إلى أن روسيا سجلت لقاحين اثنين هما "سبوتنيك في" و "إيبيفاك كورونا"، وأن هناك لقاح ثالث قيد التجارب النهائية.. حسبما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.



وأضاف الرئيس الروسي: "نعمل بنشاط وبالتعاون مع شركائنا الأجانب على دراسة إمكانيات التوريد وتوطين الإنتاج في هذا المجال، وأريد أن أؤكد أن كلا اللقاحين يفي بمعيارين مهمين، هما آمنان وفعالان تمامًا، هناك مسألة واحدة فقط تعمل عليها روسيا الآن وهي كيفية تنظيم الإنتاج واسع النطاق".