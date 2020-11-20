نيويورك تايمز: ترامب دعا نوابا عن ميشيجان إلى البيت الأبيض للطعن في نتيجة الانتخابات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب اتخذ "خطوة غير عادية"، بدعوته مشرعين عن ولاية ميشيغان للبيت الأبيض "في محاولة لتقويض العملية الانتخابية".

وأضافت الصحيفة أن ترامب اتصل بزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ميشيغان لتوجيه الدعوات، فيما لم يتضح عدد النواب الذين سيتوجهون للعاصمة واشنطن.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

وتشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصل ترامب على 232 صوتا فقط، فيما النتائج الرسمية للانتخابات لم تعلن بعد.