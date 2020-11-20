الخارجية الفلسطينية: 7109 إصابات بكورونا و304 وفيات في جالياتنا منذ انتشار الوباء

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في الجاليات ليستقر العدد عند 304 حالات وفاة.



وأوضحت، في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7109 إصابات في صفوف الجاليات بعد تسجيل 26 في أمريكا و3 في تركيا وواحدة في باكستان، وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من ميتشيجن وواشنطن وفيلادلفيا وأوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4436 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.



كما أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع الإجمالي إلى 37 إصابة. كما أشارت إلى تسجيل إصابة جديدة بكورونا في صفوف الطلبة لدى دولة باكستان، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3.