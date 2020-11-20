طرحت الفنانة الشابة نهال نبيل، فيديو كليب أحدث أغنياتها، والتي تأتي بعنوان «المرايا»، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهو من إخراجها، والأغنية من كلمات الأول، وألحان عبدالله البدر، وتوزيع ياسر ماجد، وميكس وماستر جاسم محمد.

وطرحت نهال نبيل مؤخرا فيديو كليب «18 سنة»، بعد ما يقرب من عامين من طرح الأغنية رسميا ضمن ألبوم «مفاجأة»، وذلك عبر قناتها الخاصة على «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان شريف تاج، توزيع خالد نبيل.

يشار إلى أن نهال نبيل طرحت منذ عامين ألبومها «مفاجأة»، ضم 10 أغاني، وهم (هنبدأ حياة، كان واحشني، 3 مرات، مفاجأة، استأذنك، 18 سنة، لو بيحبك هيرجع، مخلصة، لو حبيت ترجعلي، باركولي عليه)، بالإضافة إلى إخراج كليب «شامخ» للفنانة أصالة.