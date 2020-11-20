البورصة تخسر 1% في أسبوع

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خسرت البورصة نحو 1% في إجمالي جلسات الأسبوع ووصل المؤشر الرئيسي اي جي اكس ٣٠ عند مستوى ١٠٨٩٨ نقطة.

وكان "وول ستريت" خلال التعاملات اليوم الخميس قد تراجع مع إصابات كورونا المتزايدة ورغم آمال اللقاح المحتمل لفيروس كورونا.

لكن قادت أسهم التكنولوجيا الارتفاع كونها الأكثر استفادة من احتمالية تشديد إجراءات الإغلاق وأوامر البقاء في المنزل.

كما استفادت الأسهم بعد أن أبدى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري "ميتش ماكونيل" موافقته على استئناف المفاوضات بشأن التحفيز المالي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات في الأسبوع الماضي، لأول مرة في 5 أسابيع.

وعند ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل 29483.2 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة، ليصل إلى 3581.8 نقطة، في حين زاد"ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 11904.7 نقطة.