أعلن نادي الجونة اليوم الجمعة، التعاقد مع ستة لاعبين استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي عبر "تويتر"، أن الجونة تعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم قادمًا من مصر المقاصة، ونور السيد الذي عاد مجددًا بعدما لعب في صفوف الاتحاد السكندري في الموسم الماضي إلى جانب تجديد إعارة محمود الجزار من الأهلي.

وتعاقد نادي الجونة مع أحمد عامر من نادي أسوان، ومهاجم فريق الإنتاج الحربي محمد رجب والتونسي محمد حبيب قادمًا من البنزرتي.

وكان نادي الجونة أعلن أمس الخميس، استمرار رضا شحاتة ليكون على رأس قيادة الفريق في الموسم الجديد.