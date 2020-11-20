تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن البيان الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومفتي المملكة، بشأن جماعة الإخوان، ووصفها البيان أنها جماعة إرهابية لا تمت للإسلام بصلة.

وأعرب المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، عن تقديره لهذا البيان مؤكدا أنه بيان مهم يضع النقط على الحروف ويبين موقف شرعي واضح، كما أنه بيان راق وعالم وكاشف عن حقيقة شرعية موجودة.

وأوضح مفتي الديار المصرية، أن البيان أتى ليضع النهاية ويبلور الأفكار السابقة في صورة نهائية وعلى الشعوب في الدول أن تنتبه إلى الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان «الأم» وكل المواليد منها مهما تعددت مسمياتهم.

وأكد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن دار الإفتاء المصرية كان لها فتوى سابقة بشأن الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وانتهت إلى أنه حرام، مؤكدا أن الأدلة على هذا كثيرة.

