محافظة الجيزة: لا تعطيل للدراسة غدا «حتى الآن»

بدران: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تجمعات للمياه

أكد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، استمرار الدراسة بكامل قوتها داخل المدارس، ولا يوجد أي شيء حتى الآن يحتم غلقها غدا.

وأضاف أن هناك توجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني بكافة الشوارع لشفط المياة حال سقوطها خلال الأسبوع الجاري، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف بدران لـ«الشروق» أنه تم تحديد نقاط تجمع المياه بالجيزة، تحسبا لهطول كميات كثيفة من المياة، مؤكدا الاستعدادات القصوي التي تطبقها الأجهزة المعنية للتصدي لموجة الطقس السيئة، قائلا: "الحياة تسير طبيعية بالشوارع ولا غلق للمدارس".

وأوضح أنه تم نشر معدات شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة نظافة الجيزة في الشوارع للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار قد تحدث خلال الأسبوع الجاري، منوها إلي رفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، تزامنا مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد.

وأشار إلى التعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، فضلا عن الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أي تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية.