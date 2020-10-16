30 قتيلا ومفقودا بفيضانات جنوب الهند

لقى 30 شخصاً على الأقل حتفهم أو فقدوا في فيضانات جنوب الهند، حسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن سيول جرفت ثلاث حافلات.



وانتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث بعدما جرفت المياه 3 حافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية أمس الجمعة، وما زال 18 شخصا على الأقل في عداد المفقودين حسب الموقع الإخباري "نيوزمينوت".



ويقول خبراء إن "الظروف المناخية القاسية التي تزداد صعوبة توقعها في جنوب آسيا في السنوات الأخيرة ناتجة عن تغير المناخ وتفاقمت بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ولقى عشرات حتفهم منذ أكتوبر الماضي، في الهند في فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.



وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة اليوم السبت، في عدد من مناطق جنوب البلاد.



ولقى 42 شخصا على الأقل حتفهم الشهر الماضي في أمطار غزيرة ضربت ولاية كيرالا.



ومنعت سلطات الولاية، أمس الجمعة، زيارة معبد ساباريمالا، أحد أقدس الأضرحة الهندوسية، بسبب هطول أمطار غزيرة.



ومنذ الأسبوع الماضي، يزور مئات الهندوس المعبد يومياً في إطار رحلة حج سنوية تستمر شهرين.



وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم السبت، أن ارتفاع منسوب مياه نهر بامبا المقدس أجبر السلطات على منع المصلين من التوجه إليه ليوم واحد.