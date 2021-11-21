ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب نجم سموحة

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طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، مسؤولي القلعة البيضاء بضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة من المتسبب في رحيل حسين فيصل لاعب الفريق الأبيض مجاناً، وانضمامه إلى صفوف نادي سموحة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وظهر حسين فيصل بمستوى مميز مع فريق سموحة هذا الموسم، ما جعل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، يقرر ضم اللاعب لقائمة المنتخب في بطولة كأس العرب.

وقال ميدو في حديث تليفزيوني: «تعاقدت مع حسين فيصل من الشرقية حينما كنت رئيساً لقطاع الناشئين» موضحاً أن فيصل كان لامعاً أثناء لعبه في قطاع الناشئين.

وأضاف: «ليس من المنطقي الاستغناء مجاناً عن لاعب بقيمة وموهبة حسين فيصل، ولم أتفهم تصريحات حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك معي».

وأشار إلى أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مطالبة بفتح تحقيق في مسألة استبعاد حسين فيصل.