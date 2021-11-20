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أحمد فهمي: موافق على تقديم دور ثان مع أحمد حلمي.. ولا خلاف بيننا

أحمد علاء
نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 7:55 ص | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 7:55 ص

قال الفنان أحمد فهمي، إنه يوافق على تقديم دور ثانٍ مع الفنان أحمد حلمي، مؤكّدًا أنّه لا يوجد أي خلاف بينهما حاليًّا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ الخلاف الذي وقع بينهما يعود إلى فيلم كده رضا (العمل من كتابة أحمد فهمي)، مشيرًا إلى أنّه كان يبلغ آنذاك 26 عامًا، معقّبًا: "حلمي خد الجنان كله".

وتابع: "حتى لو المساحات واحدة أنا أرفض إن اسمي يبقى بجانب اسم أحمد حلمي.. لازم يبقى بعده".

وأشار إلى أنّ يتمنى دائمًا لخوض أعمال منافسة للفنانين أحمد حلمي وأحمد السقا وكريم عبد العزيز والتفوق عليهم، لكنّ أشار إلى أنّه ينظر إليهم دائمًا بأنّهم "أعلى" وأنه من جمهورهم.


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