سوء الحالة الجوية تتسبب في مصرع وإصابة 12 شخصا بالمنيا

لقى تاجر مصرعه، فيما أصيب 10 أشخاص بينهم 3 من أسرة طبيب، في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع تاجر وإصابة 10 أشخاص بينهم 3 من أسرة طبيب بشري، في 4 حوادث متفرقة بالطرق، حيث لقى تاجر مصرعه فيما أصيب موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص.

وعلى جانب آخر، أصيب 3 أشخاص من أسرة طبيب بشري في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب كمين العدوة، فيما لقى عامل مصرعه فيما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الشرقي في المنيا.

وفي سياق متصل، وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال قرية بني حسن الشروق، مما تسبب في مصرع "عز الدين سيد محمد"، 36 سنة، عامل مقيم بمحافظة الأقصر، وإصابة 3 آخرين وهم: "أحمد عزب سعد الدين، 40 سنة، "محمود محمد علي"، 60 سنة ، "أبوحسن حسن فهيم"، 32 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة الأقصر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة.