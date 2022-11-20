يحتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، بعيد ميلاده الثمانين ليصبح أكبر رئيس سنّا للولايات المتحدة.

ولم يسبق أن أطفأ رئيس أمريكي في منصبه 80 شمعة على كعكة عيد ميلاده، غير أن سنّ بايدن يشكل علامة بارزة ستكون لها تداعيات لا يمكن إنكارها في ظل تفكيره في الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

وعادة ما يمزح بايدن بشأن سنّه الكبيرة، فقد قال ذات مرة عبر قناة "أم أس أن بي سي"، "لا أستطيع حتى أن أقول كم سيكون عمري"، مضيفا "لا يمكنني حتى أن أنطقه".

وفي هذا الصدد قال موقع "أكسيوس" إن بايدن إذا ترشح لولاية ثانية وفاز بالمنصب سيكون عمره 82 عاما في يوم التنصيب عام 2025، و86 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية.

هذا، ونشر موقع "أكسيوس" مقالا تطرق من خلاله لأكبر رؤساء الولايات المتحدة في المنصب.

- جو بايدن، ولد في 20 نوفمبر 1942، بينما كانت الولايات المتحدة متورطة في الحرب العالمية الثانية، أدى اليمين الدستورية عام 2021 عن عمر يناهز 78 عاما، وسيصبح أكبر رئيس في منصبه اعتبارا من يوم الأحد، عن عمر يناهز 80 عاما.

- رونالد ريغان، ولد في 6 فبراير 1911، وهو العام الذي تم فيه اختراع أول نظام إشعال كهربائي للسيارات، أصبح رئيسا عن عمر يناهز 69 عاما وكان عمره 77 عاما في نهاية ولايته الرئاسية التي استمرت لفترتين، وعاش ريغان 93 عاما.

- دونالد ترامب، ولد في 14 يونيو 1946، وهو العام الذي عقدت فيه الأمم المتحدة أول اجتماع لها.

وكان ترامب يبلغ من العمر 74 عاما في نهاية فترة رئاسته، وإذا فاز في انتخابات 2024 سيكون سنه 78 عاما خلال حفل التنصيب عام 2025، و82 في نهاية فترة ولاية ثانية.

- دوايت أيزنهاور، ولد في 14 أكتوبر 1890، وهو العام الذي تم فيه قبول ولايتي وايومنغ وأيداهو باعتبارهما الولايتين 43 و 44، وبدأ أيزنهاور رئاسته في سن 62 وكان عمره 70 عاما عندما ترك منصبه.

- أندرو جاكسون، ولد في 15 مارس 1767، وهو العام الذي بدأ فيه البريطانيون فرض ضرائب على البضائع المستوردة إلى المستعمرات الأمريكية بموجب قوانين تاونسند للإيرادات.

تولى جاكسون منصبه عن عمر يناهز 61 عاما وكان عمره 69 عاما في نهاية ولايته الثانية.