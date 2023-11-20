إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية التابعة للإسماعيلية، عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 14 قيراطا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، ونفذت الإزالة بالكامل لكل الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وأضاف أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة.

ووجه "بشارة"، رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعد على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية لمحاولات التعدي، والمتابعة المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات وتقديم تقارير يومية بها، ومحاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي وفقا للقوانين المنظمة لذلك.