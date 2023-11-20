البيت الأبيض يزعم: إسرائيل لا تحاول إزالة الفلسطينيين أو غزة من الخريطة

زعم منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنّ إسرائيل لا تحاول إزالة الفلسطينيين أو غزة من الخريطة.



وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إنّ بلاده لا تملك أي معلومات استخباراتية بشأن ما أعلنته إسرائيل عن وصول محتجزين لمستشفى الشفاء في 7 أكتوبر الماضي.



وأضاف: «لا توجد لدينا معلومات استخبارية تتعلق بالوضع في المستشفى الإندونيسي في غزة».



وأشار إلى أن المسئولين الأمريكيين يواصلون حث إسرائيل على توخي الحذر قدر الإمكان خلال العمليات ضد حركة حماس.



ونوه بأن العدد الكامل للمواطنين الأمريكيين الذين خرجوا من غزة عبر معبر رفح وصل إلى 800 شخص.



ولفت إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها في المفاوضات بشأن المحتجزين، موضحا أن تنفيذ أي اتفاق يعود لوفاء الجميع بالتزاماتهم.