أبو عبيدة: جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنا بأسر عدد من جنوده

قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحرمة حماس في كلمة مسجلة مساء يوم الاثنين، إنه وخلال الـ72 الأخيرة تمكن مقاومونا من استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية.



ورجح أبو عبيدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.



وأضاف أبو عبيدة "في اليوم الـ45 من معركة "طوفان الأقصى" نبرق بالتحية لشعبنا الصامد الذي يعلم الأمة معاني الصمود والفداء".



وأكد أبو عبيدة أن مقاومي الكتائب يخوضون اشتباكات ضارية في محاور تقدم القوات الإسرائيلية.



وصرح بأنه من أبرز الكمائن كمين ضد قوة إسرائيلية راجلة شمال غرب غزة أوقعت إصابات محققة.



وأكد أبو عبيدة أن "كتائب القسام" استهدفت يوم السبت ناقلة جنود ونزل منها ثلاث جنود وتم استهدافهم بقذيفة قضت عليهم.



وأشار الناطق باسم "كتائب القسام" بأن قوة من 25 عنصر تمكنت يوم الأحد من الهجوم على القوات الإسرائيلية المحتمية في مستشفى الرنتيسي للأطفال.



وأوضح أبو عبيدة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عناصر من الكتائب، مشيرا إلى أن أحد العناصر استشهد فيما انسحب 24 مقاوما بعد عملية استهداف دبابة وقتل 4 جنود بالإضافة إلى استهداف قوة تحتمي بمدرسة بجانب مستشفى الرنتيسي.



وأفاد أبو عبيدة بأن هدف تل أبيب في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين.



وذكر في كلمته أن الحالة الهستيرية التي يتعامل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تبين أنه غير راض عن "انتصاره".



وشدد أبو عبيدة على أن محرقة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بداية نهايته.