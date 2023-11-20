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معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:53 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:53 م

بثت «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، لقطات حية لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد وصولهم عبر معبر رفح.

وأظهرت اللقطات نقل الأطفال إلى الحضانات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية، لنقل هؤلاء الأطفال فورًا إلى المستشفيات وبدء رحلة علاجهم.

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاستعدادات لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين في معبر رفح.

وقال موفد «القاهرة الإخبارية» محمد عبيد، إن مصر من المقرر أن تستقبل 29 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، لافتًا إلى أن «العدد كان أكبر، لكن بعضهم توفوا أثناء عملية النقل وداخل مستشفيات قطاع غزة نتيجة نقص الإمكانيات».

وأشار إلى نقل بعض الأطفال إلى مستشفيات شمال سيناء؛ العريش والشيخ زويد وبئر العبد، موضحًا أن 5 منهم سينقلون إلى مستشفيات القاهرة المتخصصة بشكل كبير في رعاية الأطفال.

ولفت إلى نقل 12 طفلًا عبر الإسعاف الجوي؛ لأن حالتهم الصحية متردية، ويحتاجون سرعة النقل إلى المستشفيات المختلفة.


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