 بلال مظهر ومصطفى أشرف يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي - بوابة الشروق
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بلال مظهر ومصطفى أشرف يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي

الشروق
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:08 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:08 م

أدى لاعبو المنتخب الأوليمبي تدريبات متنوعة مساء اليوم الإثنين، تحت قيادة روجيرو ميكالي، المدير الفني للفراعنة.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي معسكرًا في العاصمة الإدارية خلال الفترة الحالية، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهد المعسكر مغادرة الثنائي المحترف بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس، ومصطفى أشرف لاعب بورسيا مونشنجلادباخ بعد تدريب اليوم فى طريق العودة للانضمام إلى أنديتهم.

وقام محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي بإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بسفر اللاعبين، في إطار الاتفاق المسبق مع إدارة الناديين على موعد العودة.


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