قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تحب خوض تحدي جديد في كل عمل فني تقدمه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 «عرضت عليا البطولة المطلقة سابقا، لكن هناك أعمال لو نفذتها لخسرت كثيرا، لم أحب المجازفة بعمل غير راضية عنه من أجل البطولة المطلقة»، مردفة «الأهم أنا أكون ممثلة شاطرة سواء كنت نجمة العمل أم لا».

وحول أدائها دور الأمومة، قالت: «الفنان بيدور على أدوار لم يعشها، أنا بستمتع بإحساس الأمومة خلال المشاهد، كوني أفتقده خلال الحياة الواقعية، بعوض حاجة نقصاني»، مؤكدة رفضها تحديد الفئة العمرية للممثل.

وتابعت: «لم أفكر في التبني، لأني ضده كونه غير شرعي، لكن أؤيد كفالة اليتيم».

وحول تصريح زوجها بشأن إقباله على تطليقها حال زيادة وزنها، قالت: «كان بيهزر والله، أكتر حاجة بحبها في زوجي إنه كريم الأخلاق، ربنا عوضني به وبقى بالنسبالي الأب والابن والزوج».

https://www.youtube.com/watch?v=Ln6T8HMlMyI