العشائر الفلسطينية لـ«الشروق»: معدل الهجرة العكسية يزداد داخل إسرائيل في ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم

مع استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، للشهر الثاني، ومع عدم الوصول إلى بوادر وقف إطلاق نار على المدى القريب، زادت توجهات اليهود الإسرائيليين للسفر خارج البلاد هربا من الحرب.

وفي حين زاد نشاط حملة "نغادر البلاد معا"، والتي تدعو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، العائلات الإسرائيلية إلى البحث عن وجهة حول العالم، للإقامة المؤقتة أو الاستقرار، مع توفير فرص عمل والاستثمار بمشروعات تجارية، هربا من الحرب، طالبت السلطات الإسرائيلية مواطنيها بالرجوع عن قرارات السفر للخارج.

وعن ذلك، قال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية، إن حالة الذعر والخوف والهلع التي يعيشها المستوطنين الآن في دولة الاحتلال دفعت الكثير منهم إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زاد من معدل الهجرة العكسية الإسرائيلية للخارج.

وأكد المصري لـ"الشروق" أن معظم الإسرائيليين الذين سمحت لهم ظروفهم المادية للسفر توجهوا إلى مطارات دولة الاحتلال، فرأينا المطارات الإسرائيلية وهي مكتظة بالمسافرين، الذين يهربون خوفا من الحرب، وهذا يدل على عدم تمسكهم بالأرض، التي يعلمون جيداً أنهم يحتلونها.

وأضاف المصري أنه وعلى النقيض تماما فالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض، يتعرض الآن لكل أشكال الموت والعذاب، بكل الأسلحة المحرمة دوليا، وتحت الحصار الكامل والجوع والعطش والمرض وما زال صامدا ومتمسك بأرضه.

- السلطات الإسرائيلية تطلب من مواطنيها الرجوع عن السفر

وكانت السلطات الإسرائيلية طالبت مواطنيها، الجمعة، على إعادة النظر في أي خطط سفر إلى الخارج، ودعت أولئك الذين يسافرون لتجنب إظهار هوياتهم اليهودية أو الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك، قالت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، إنه يتعين على الإسرائيليين "تقييم جوهر خطط سفرهم" قبل المغادرة، و"اتخاذ احتياطات إضافية" أثناء وجودهم خارج البلاد.

ووفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" جاء في الإعلان أن "السفارات الإسرائيلية والمطارات التي تستقبل رحلات من إسرائيل، وكذلك الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية في الخارج، هدف رئيسي للأحداث الاحتجاجية المعادية للسامية ومحاولات الهجمات".

ودعا البيان الإسرائيليين إلى "عدم زيارة الدول التي لديها تحذيرات من السفر، خاصة الدول العربية والشرق أوسطية ودول شمال القوقاز وتلك المتاخمة لإيران".

وجاء في البيان أن "أولئك الذين يسافرون إلى بلدان ليس لديها تحذيرات سفر يجب أن يكونوا على اطلاع بالاحتجاجات" المناهضة لإسرائيل، كما نصحت الإسرائيليين بالامتناع عن مناقشة "الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش" مع الغرباء.

وسبق أن رفعت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرات السفر لعدد من الدول، ودعت الإسرائيليين الذين يزورونها إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك مصر والأردن وتركيا.

وصدرت نصائح للمواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى شمال القوقاز الروسي، مؤكدة أنه "يجب على أولئك الموجودين هناك المغادرة"، وذلك بعد أعمال شغب بمطار في داغستان احتجاجا على استقبال طائرة قادمة إسرائيل.