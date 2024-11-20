إخلاء طبي لصحفي الجزيرة علي العطار من غزة إلى الأردن

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين، أنه تم اليوم تنفيذ إخلاء طبي للصحفي في قناة «الجزيرة» علي العطار برفقة شقيقته، من غزة إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، في بيان، إن الصحفي العطار، الذي أصيب بشظية في الرأس، تم إخلاؤه طبياً برفقة شقيقته بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لاستكمال علاجه في المملكة.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم اليوم تنفيذ إخلاء طبي للصحفي في قناة الجزيرة علي العطار برفقة شقيقته، من غزة إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الصحفي العطار، الذي أصيب بشظية في الرأس، تم إخلاؤه طبياً برفقة شقيقته… pic.twitter.com/OOPboTuZ6I — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 20, 2024

وأصيب مصور الجزيرة علي العطار، بشظية في رأسه في السابع من أكتوبر الماضي، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا قرب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير بلح وسط قطاع غزة.

وكان العطار، قرب الموقع الذي يضم خيام نازحين، والذي تعرض لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي؛ تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم أطفال.

من جانبها، دانت شبكة الجزيرة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لطواقمها، مؤكدة أن الاستهداف المتعمد للصحفيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحمي الصحافة بمناطق الحروب.

ودعت الجزيرة -في بيانات عدة- إلى ضرورة محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المتكررة ضد الصحفيين، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الصحفيين والمدنيين في غزة.