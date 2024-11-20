مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف اطلاق النار في غزة

يصوت اليوم مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار مقترح من دولة غيانا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت وكالة سبوتنك الروسية إن مشروع القرار يعيد التأكيد على مطلب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى ويرفض أي جهود لتجويع السكان الفلسطينيين".

ويدعو القرار إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك للمدنيين في شمال غزة المحاصر.

وخلال عملية صياغة القرار، التي استمرت حتى وقت متأخر مساء أمس، اعترضت الولايات المتحدة على بند يشير إلى التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد النظام الإسرائيلي، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية في رفح.

وتم تعديل النص لحذف أي إشارة مباشرة إلى تدابير محكمة العدل الدولية الموقتة، مع الإبقاء على فقرة تؤكد على احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها كحل وسط.