وافقت الولايات المتحدة على إمداد أوكرانيا بسلاح جديد وذلك بعد قرار آخر بالسماح لها باستخدام صواريخ أمريكية لضرب العمق الروسي أثار حفيظة موسكو ودفعها إلى التهديد باستخدام النووي، في وقت هاجمت فيه كييف مناطق روسية بعشرات الطائرات بدون طيار.

وقال مسئول أمريكي بارز، أمس الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن وافق على تزويد أوكرانيا "بألغام مضادّة للأفراد غير دائمة"، أي مجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال مفعول ذاتي، وذلك لتعزيز دفاعات كييف في التصدي للهجوم الروسي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئول لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بألغام مضادة للدبابات طوال حربها مع روسيا، لكن إضافة الألغام المضادة للأفراد تهدف إلى إبطاء تقدم القوات البرية الروسية.

وأوضح المسئول أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.

وجاء القرار الجديد بعد أن أجاز الرئيس بايدن هذا الأسبوع لكييف إطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى عمق الأراضي الروسية، حسب ما أكد مسئولون أمريكيون، لكن ما زالت الشروط الدقيقة لهذا الإذن مجهولة، ولم تُعلن عنه واشنطن رسميا.