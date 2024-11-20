وزيرا خارجية قطر وإيران يناقشان آخر التطورات في المنطقة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم في طهران، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع وزير الخارجية الإيراني #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/kKVxiTeQX6 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 20, 2024

ووصل وزير الخارجية القطري إلى طهران قبل ظهر اليوم؛ لبحث الملفات الإقليمية والدولية مع المسئولين في إيران.

ووفقًا لما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، ناقش عراقجي، مع نظيره القطري خلال اللقاء، إنهاء الإبادة بغزة، ووقف العدوان على لبنان، ومنع اتساع رقعة التوتر.