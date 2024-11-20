ترامب يختار مات ويتاكر سفيرا لأمريكا لدى حلف الناتو

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء مات ويتاكر، القائم بالأعمال السابق بمنصب المدعى العام، سفيرا لبلاده لدى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، التحالف الغربي الرئيسي الذي أبدى الرئيس المنتخب تشككه إزاءه مرارا.

وقال ترامب في بيان إن ويتاكر "محارب قوي ووطني وفي، وسيضمن الارتقاء بمصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها، وتعزيز العلاقات مع حلفائنا في الناتو، والوقوف بثبات في مواجهة التهديدات للأمن والاستقرار".

ويعد اختيار ويتاكر ممثلا للبلاد لدى الحلف العسكري اختيارا غير اعتيادي، نظرا لخلفيته كمحام وعدم تمتعه بخبرة في السياسة الخارجية.