 ترامب يقول إنه يرشح الطبيب محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يقول إنه يرشح الطبيب محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 1:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 1:02 ص

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه يرشح الطبيب والشخصية التلفزيونية محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة.

وذكر ترامب في بيان: "سيكون الطبيب أوز قائدا في تحفيز الحد من الأمراض بحيث نحصل على أفضل نتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلادنا العظيمة. كما سيحد من الإهدار والاحتيال داخل الوكالة الأكثر إنفاقا في بلادنا، التي تمثل ثلث مخصصات الرعاية الصحية في البلاد، وربع ميزانيتنا الوطنية".

وكان أوز قد ترشح لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا كجمهوري في عام 2022، وكان مؤيدًا صريحًا لترامب .

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