مسار ينافس على 5 جوائز في حفل «كاف» للأفضل في إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في الكرة النسائية بالقارة السمراء.

وتواجد نادي مسار المصري في قائمة الأندية المرشحة للمنافسة على لقب أفضل ناد لعام 2024.

وترشحت حبيبة صبري، حارس مرمى مسار، في قائمتي جائزة أفضل لاعبة شابة وأفضل حارسة مرمى بالقارة.

فيما تواجد الثنائي المحترف ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا لاعبتي مسار في قائمة اللاعبات المرشحات للأفضل داخل القارة.

كما تواجد أحمد رمضان، المدير الفني لنادي مسار، في القائمة المرشحة لجائزة أفضل مدير فني لفريق بالكرة النسائية في إفريقيا.

وخسر مسار أمس، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات أمام الجيش الملكي المغربي الفريق المضيف وبطل النسخة الثانية من البطولة بنتيجة 2-1.