تفاؤل حذر من المبعوث الأمريكي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في متناول أيدينا

• جعحع: أي حل بعيد عن القرارات الدولية لن يكون ذات جدوى للبنان

أكد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين وجود فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وأنه يجري تضييق هوة الفجوات في المواقف، مما يشير إلى تقدم في جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار- حسب وكالة فرانس برس.

وتواصل واشنطن الدفع بمقترحات تستند إلى القرار الأممي 1701، يشهد الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا متزايدا حيث تواجه غزة موجة عنف دامية وخسائر بشرية كبيرة، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من سرقة المساعدات الإنسانية وسط أزمة خانقة تهدد حياة المدنيين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التقى هوكستين للنقاش حول وقف لإطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701.

وخلال اللقاء قال جعجع : "أي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان".

وقال هوكشتاين بتلك التصريحات في بيروت عقب محادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد يوم من موافقة الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار، " الحل بين أيدينا".

في المقابل أعلن حزب الله استمراره في العمليات العسكرية ضد اسرائيل حيث أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا ليل الثلاثاء قرب بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجهة جنودا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدا أنه أوقع أفراد هذه القوات بين قتيل وجريح.