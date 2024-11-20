إعلام سوري: إصابات جراء القصف الإسرائيلي لمدينة تدمر

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة تدمر وسط البلاد؛ يجري التحقق من طبيعتها.

وقال التليفزيون السوري، اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي على المدينة الواقعة بريف حمص الشرقي استهدف مجموعة من المباني السكنية.

من جانبها، ذكرت إذاعة «شام إف إم»، أن العدوان على تدمر استهدف نقاطاً داخل وبمحيط المدينة، منوهة أنه أسفر عن وقوع إصابات.

مراسل #شام_إف_إم في #حمص: عدوان على محيط تدمر ومعلومات عن إصابات#للخبر_مصدر — Sham fm شام إف إم (@radioshamfm) November 20, 2024

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا، تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي وسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي.

وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من لبنان متوجهين إلى سوريا خلال شهر ونصف، منذ بدء جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة على حزب الله، وفق ما ذكرت السلطات اللبنانية.