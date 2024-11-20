تنطلق غدا الخميس أعمال الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (9) الصادر عن دورته العادية 56 التي عقدت بتاريخ 24 مارس 2022 بمقر الأمانة العامة بشأن توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات،

وكذلك وفى ضوء التعاون القائم بين الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن الاجتماع المشترك الذي يستمر على مدى يومين سيتناول مناقشة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة التعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، والمنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التصور العربي النموذجي للإجراءات والضوابط الخاصة باصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة.

كما أوضحت أن هذا الاجتماع يأتي منسجماً مع أولويات مجلس وزراء الصحة العرب لدعم الدول العربية في برامجها للوقاية من تعاطى المخدرات والتوعية بخطورتها، وذلك من خلال القرارات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن، كما يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالصحة والذى يعنى بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذى تضمنت احدى غاياته تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد بما يشمل تعاطي المخدرات على نحو يضر بالصحة وعلاج ذلك