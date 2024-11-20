دوي انفجارات في محيط مدينة تدمر وسط سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة تدمر وسط البلاد؛ يجري التحقق من طبيعتها.

جاء ذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا، تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي وسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي.

وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من لبنان متوجهين إلى سوريا خلال شهر ونصف، منذ بدء جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة على حزب الله، وفق ما ذكرت السلطات اللبنانية.