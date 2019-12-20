مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم لداعش جنوب الموصل بالعراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء الخميس بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم نفذه عناصر داعش جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب جاسم محمد من شرطة نينوى إن "شرطيا قتل اليوم وأصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم شنه عناصر داعش على نقطة تفتيش للشرطة العراقية في ناحية حمام العليل، 20 كيلومتر جنوب الموصل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة محافظة نينوى اعتقلت اليوم سبعة من عناصر داعش الإرهابي بناء على معلومات استخباراتية أفادت بتواجدهم في منطقة وادي حجر بالساحل الأيمن من مدينة الموصل، موضحا أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة العمليات للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة".

وعلى صعيد آخر أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم انتشال سبعة جثث مجهولة الهوية في منطقة الشهواني والزنجيلي في الجانب الأيمن من الموصل، وتم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي للتعرف على هوياتها.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات، ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.