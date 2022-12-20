 مؤتمر بغداد.. العاهل الأردني: المنطقة تواجه تحديات متسارعة ونحتاج تعاونا لمواجهتها - بوابة الشروق
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مؤتمر بغداد.. العاهل الأردني: المنطقة تواجه تحديات متسارعة ونحتاج تعاونا لمواجهتها

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:34 م

قال العاهل الأردني الملك عبد الثاني، إن هناك الكثير من التحديات القائمة والتي تزداد تعقيدا في المنطقة، ما يتطلب تعاونا لمواجهتها

وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يجدد التأكيد على ضرورة أمن واستقرار العراق في المنطقة، مبديا تطلعه للعمل المشترك.

واشار إلى أن حاجة لأن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار وتعالج قضايا الفقر.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.

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