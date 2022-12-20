 وزارة الدفاع التركية: قواتنا الجوية ردت على تحرشات جوية يونانية - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع التركية: قواتنا الجوية ردت على تحرشات جوية يونانية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 4:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 4:02 م

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها الجوية ردت على محاولة المقاتلات اليونانية التحرش بطلعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجه.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن وزارة الدفاع التركية، قولها في بيان لها، إن مقاتلات يونانية من طراز "إف 16" أقلعت من 5 مطارات، وتحرشت بطائرات تركية عبر إقفال الرادار (الإغلاق على الهدف).

وأشار البيان إلى أن الطائرات التركية كانت ضمن مهام "NATO NEXUS ACE Ege" للناتو، وردت فورا على عملية التحرش اليونانية.

وأكدت الدفاع التركية أنها أبلغت قبل 24 ساعة كافة الحلفاء، بالقيام بالمهمة ضمن الناتو.

وأوضح البيان أنّ مهمة "NATO NEXUS ACE Ege" شاركت فيها 14 مقاتلة من طرز "إف 16"، وطائرة الإنذار المبكر "HİK" وطائرة التزود بالوقود "KC-135" وطائرة "CASA" للبحث والإنقاذ من قبل القوات التركية وطائرة "E3-A AWACS" للإنذار المبكر تابعة للحلف.


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