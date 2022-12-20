العاهل الأردني يستقبل القادة والزعماء والمسؤولين المشاركين في مؤتمر بغداد

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الحسين بن عبد الله، القادة والزعماء والمسؤولين المشاركين في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ينطلق في وقت لاحق من ظهر اليوم.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.