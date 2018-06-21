 العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 11:49 م

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، جولة مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، المقرر في وقت لاحق اليوم بالعاصمة عمان بحضور عدد من قادة الدول.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن المباحثات تناولت "أوجه التعاون بين العراق والأردن وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، وازدهار شعبيهما".

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق المحوري في المنطقة وحرصه على التعاون في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

ووصل رئيس الحكومة العراقية صباح اليوم إلى عمان على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لحضور المؤتمر.

وكان السوداني أكد أهمية التعايش السلمي وحل الخلافات عن طريق الحوار، بعيداً عن استخدام العنف.

وقال السوداني، في تصريح نشره المكتب الإعلامي للحكومة العراقية: "يمثل هذا المؤتمر منصة مهمة للعراق لعرض أولوياتنا الاقتصادية والخدمية، والمشروع الذي نتمناه في التكامل بين العراق ودول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية وسبل دعم العراق في هذا الاتجاه".

وأضاف أن "مهمتنا هو أن نحافظ على نظام إقليمي وتأكيد دور العراق الريادي في التقريب بين وجهات النظر المختلفة".

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