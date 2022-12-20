قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الجهود الجماعية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز تطلعات الشعوب نحو الرخاء تظل على سلم الاهتمامات والأولويات.



وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن دول مجلس التعاون سعت لتعزيز علاقاتها مع العراق، في ظل العلاقات الراسخة المرتكزة على الجوار الجغرافي والدين واللغة، والرغبة في التنمية والسلم الجماعي.



وأشار إلى أن قادة مجلس التعاون الخليجي حرصت على تطوير العلاقات مع العراق في كل المجالات، كأولوية استراتيجية استجابة لمتطلبات المستقبل وتعزيزا للعمل المشترك.



ولفت إلى المواقف الثابتة لمجلس التعاون، في ضرورة المحافظة على أمن وسلامة ووحدة العراق وسيادته ودعمه في الحرب على الإرهاب.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.