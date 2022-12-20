إيهاب جلال يعلن تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، والتي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز مودي - أحمد صغيري

خط الوسط: محمود حمادة - أحمد البحراوي - شكري نجيب

خط الهجوم: عمرو جمال - أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من: محمود السيد- كينجسلي سوكاري - جيفرسون إينكادا - ياسين مرعي - محمود عماد - علي بهيج - زكريا شيكا - عزمي جوما - رزقي حمرون.