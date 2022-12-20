وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر المحتاجة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية.



وشهد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والسيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عبد القادر سليم وكيل وزارة الأوقاف، وصول الدفعة التاسعة من صكوك الإطعام.

وأشار المحافظ إلى توزيع 16 طنا مجانا على 16 ألف أسرة، وجاري توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه 18 طنا على 18 ألف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف أنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قر مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.