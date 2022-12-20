وفاة معتقل فلسطيني لدى إسرائيل مريض بالسرطان منذ عام

توفي معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من عام على إصابته بمرض سرطان الرئة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية أن ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري للاجئين في رام الله، توفى في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.



واعتبرت الهيئة أن أبو حميد قضى "جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".



ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو حميد ووصفه بـ"الأسير البطل"، محملا إسرائيل "مسئولية وفاته جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد".



وعم الإضراب محافظات الضفة الغربية بدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الأسير أبو حميد.



وعانى أبو حميد من تدهور في صحته منذ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين أنه مصاب بورم في الرئة، فيما رفضت السلطات الإسرائيلية مرارا طلبات فلسطينية بالإفراج عنه.



وحكم على أبو حميد بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما بعد اعتقاله عام 2002، وهو ناشط بارز في حركة فتح.



يشار إلى أن أربعة من أشقاء ناصر أبو حميد أسرى لدى إسرائيل،ويقضون أحكاما طويلة بالسجون.



وبعد وفاة أبو حميد، ارتفع عدد الأسرى الذين توفوا داخل سجون إسرائيل إلى 233 منذ عام 1967، بحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية.